Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. В яких областях оголошено загрозу атаки "Шахедами" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза

00:07, 18 квітня

  • Ворожі БпЛА у центрі Сумщини курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на сході Чернігівщини прямують на захід.
  • Кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини курсом на Київщину!