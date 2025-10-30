В Сумах прогремели взрывы: под ударом – гражданская инфраструктура, есть раненые
- В Сумах в результате удара российских беспилотников пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые.
- По обновленной информации, на месте работают экстренные службы для выяснения обстоятельств и последствий.
Россияне продолжают атаковать Украину в течение утра четверга, 30 октября, используя для этого свои ударные беспилотники. Вследствие этого взрывы прогремели в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отметим, что на момент взрыва в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также Россия массированно терроризирует Украину дронами и ракетами: какие последствия атаки
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:51. Для Конотопского и Шосткинского районов опасность продолжается еще с 07:49. Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках на севере региона.
Согласно обнародованной информации, они, находясь в воздушном пространстве региона, двигались на Черниговскую область. Уже в 11:16 появились первые сообщения о том, что в областном центре было громко.
В Сумах был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Через несколько минут в Воздушных силах сообщили о БпЛА, которые движутся в направлении Конотопа. Отметим, что по состоянию на 11:30 угроза для области остается, не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Какие последствия удара?
По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, под российский удар попала гражданская инфраструктура в Заречном районе областного центра. Сейчас выясняют обстоятельства.
Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия,
– написал он.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Что известно о ночной российской атаке?
- Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что регион тоже попал под комбинированный удар. В области из-за атаки повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в регионе из-за атаки были повреждены 2 домохозяйства. Также есть аварийные отключения. Информации о пострадавших пока нет.
- В Черкасской области на Звенигородщине обломки повредили ЛЭП, выбили окна и изуродовали кровли четырех частных домов. На другой локации загорелось здание фермерского хозяйства.