У Сумах прогриміли вибухи: під ударом – цивільна інфраструктура, є поранені
- У Сумах внаслідок удару російських безпілотників постраждала цивільна інфраструктура, є поранені.
- За оновленою інформацією, на місці працюють екстрені служби для з'ясування обставин та наслідків.
Росіяни продовжують атакувати Україну протягом ранку четверга, 30 жовтня, використовуючи для цього свої ударні безпілотники. Внаслідок цього вибухи пролунали у Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на момент вибуху у деяких районах регіону було оголошено повітряну тривогу.
Дивіться також Росія масовано тероризує Україну дронами та ракетами: які наслідки атаки
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 10:51. Для Конотопського та Шосткинського районів небезпека триває ще з 07:49. Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники на півночі регіону.
Згідно з оприлюдненою інформацією, вони, перебуваючи у повітряному просторі регіону, рухалися на Чернігівську область. Вже о 11:16 з'явилися перші повідомлення про те, що в обласному центрі було гучно.
У Сумах було чути звук вибуху,
– ідеться у повідомленні.
Через кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про БпЛА, які рухаються у напрямку Конотопа. Зазначимо, що станом на 11:30 загроза для області залишається, не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги.
Які наслідки удару?
За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, під російський удар потрапила цивільна інфраструктура в Зарічному районі обласного центру. Наразі з'ясовують обставини.
Попередньо є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки,
– написав він.
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Що відомо про нічну російську атаку?
Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що регіон теж потрапив під комбінований удар. В області через атаку пошкоджені 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в регіоні через атаку зазнали пошкоджень 2 домогосподарства. Також є аварійні відключення. Інформації про постраждалих наразі немає.
У Черкаській області на Звенигородщині уламки пошкодили ЛЕП, вибили вікна та понівечили покрівлі чотирьох приватних будинків. На іншій локації загорілася будівля фермерського господарства.