У Сумах прогриміли вибухи: під ударом – цивільна інфраструктура, є поранені

Росіяни продовжують атакувати Україну протягом ранку четверга, 30 жовтня, використовуючи для цього свої ударні безпілотники. Внаслідок цього вибухи пролунали у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, що на момент вибуху у деяких районах регіону було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 10:51. Для Конотопського та Шосткинського районів небезпека триває ще з 07:49. Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники на півночі регіону.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вони, перебуваючи у повітряному просторі регіону, рухалися на Чернігівську область. Вже о 11:16 з'явилися перші повідомлення про те, що в обласному центрі було гучно.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Через кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про БпЛА, які рухаються у напрямку Конотопа. Зазначимо, що станом на 11:30 загроза для області залишається, не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги.

Які наслідки удару?

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, під російський удар потрапила цивільна інфраструктура в Зарічному районі обласного центру. Наразі з'ясовують обставини.

Попередньо є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки,

– написав він.

Що відомо про нічну російську атаку?