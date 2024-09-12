О взрывах сообщают местные каналы. Вероятно, оккупанты ударили по Сумам баллистикой.

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В Сумах слышали взрывы

Еще вчера в 21:31 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

А около 12:20 в Сумах был слышен мощный взрыв.

В настоящее время власти официально не комментировали обстрелы Сум.

Напомним, что в ночь на 12 сентября россияне атаковали Конотоп Сумской области. В результате ударов дронами есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры.