О взрывах сообщают местные каналы. Вероятно, оккупанты ударили по Сумам баллистикой.
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В Сумах слышали взрывы
Еще вчера в 21:31 в Сумской области объявили воздушную тревогу.
А около 12:20 в Сумах был слышен мощный взрыв.
В настоящее время власти официально не комментировали обстрелы Сум.
Напомним, что в ночь на 12 сентября россияне атаковали Конотоп Сумской области. В результате ударов дронами есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры.