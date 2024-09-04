Были предупреждения об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей находиться в укрытиях гражданской защиты и не пренебрегать своей безопасностью.

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Что известно о взрыве в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области звучит еще с 20:55. О 23:29 Воздушные силы предупредили о возможности пуска баллистики врагом.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– написали военные.

Через 3 минуты в Сумах услышали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Сумах был слышен взрыв", – написали журналисты.

Сейчас о последствиях громких звуков в Сумах ни в местной власти, ни в ОВА не писали. Воздушная тревога в области, по состоянию на 23:44, продолжается. Кроме этого, сирены также звучали из-за запусков российской армией "Шахедов" через Сумскую область.

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