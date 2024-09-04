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До теми У Полтаві та Сумах вибухи: є ракетна загроза й для інших міст

Що відомо про вибух у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області лунає ще з 20:55. О 23:29 Повітряні сили попередили про можливість пуску балістики ворогом.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– написали військові.

Через 3 хвилини у Сумах почули вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Сумах було чутно вибух", – написали журналісти.

Наразі про наслідки гучних звуків у Сумах ні в місцевій владі, ні в ОВА не писали. Повітряна тривога в області, станом на 23:44, триває. Окрім цього, сирени також лунали через запуски російською армією "Шахедів" через Сумську область.

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