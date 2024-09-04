Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття.
Дивіться також Били по цивільних у Львові, Кривому Розі, Києві й інших містах: усе про атаку росіян 4 вересня
Вибухи в українських містах
Вибухи пролунали на Полтавщині та у Сумах. Щонайменше два "Іскандер-М",
– написали монітори о 21:02.
Приблизно о 20:57 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. За кілька хвилин надійшло повідомлення про ракету на Полтаву/Миргород, а згодом про повторні пуски. Близько 21:00 оборонці неба зафіксували балістику через Сумщину.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться онлайн-карту
Оперативно про вибухи та тривоги в Україні читайте у нашому телеграм-каналі.