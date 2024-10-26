Он раздался в 20:58. Об этом сообщили журналисты Суспильного.
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Россия запустила "Шахеды"
Тревогу в регионе объявили в 20:46.
Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,
– сообщили в Воздушных силах.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 20:55 в Сумской области зафиксировано примерно 3 группы "Шахедов":
- 1 группа – в окрестностях Сум,
- 1 – мимо Белополья,
- 1 – на границе с Россией.
Через несколько минут после этого в Сумах слышали взрыв. В настоящее время местные власти не сообщают деталей.
Впрочем, в 21:15 Воздушные силы предупредили область об опасности КАБов.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", – написали там.
До этого сообщалось об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении. Сначала россияне запустили КАБы в сторону Харьковщины, а затем Сумщины.