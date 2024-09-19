У ГСЧС рассказали об эвакуации людей из пансионата. Более 80 человек не могли передвигаться сами, поэтому спасатели выносили их на руках на улицу.

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Спасательные работы в Сумах завершены

В Сумах спасатели завершили работы на месте авиационного удара, нанесенного врагом по гериатрическому пансионату. Из поврежденного здания сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать 147 человек. Спасатели обследовали всю территорию и убедились, что под завалами нет людей,

– говорится в сообщении.

13 человек травмированы. Погибла 70-летняя женщина (ранее писали, что ей 76).

В Сумской ОВА привели оперативную информацию о последствиях вражеского удара по гериатрическому пансионату.

"По состоянию на 21:00 завершена эвакуация пациентов пансионата. Люди размещены в других учреждениях, обеспечены медицинской, психологической и всей необходимой помощью. Вследствие сброса врагом УАБа на заведение погибла одна женщина, травмы получили 14 человек. Одна из пострадавших, которая обратилась за медицинской помощью, не была пациенткой заведения. Во время попадания проходила возле здания", – говорится в посте.

В здании пансионата повреждена кровля, верхние этажи, окна, двери.

Важно! Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).