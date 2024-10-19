В ночь на 19 октября Украину атаковали дроны-камикадзе, в результате чего прогремели взрывы в Черкасской и Сумской, информирует Суспильне. Местные жители сообщили о взрывах в городе Шостка около полуночи. Сейчас власть не предоставила информации о причинах и последствиях.

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В Шостке прогремели повторные взрывы

Уже через несколько минут после первого сообщения в Шостке снова было громко. Прозвучал повторный взрыв.



Отметим, что воздушная тревога началась с южных регионов. Воздушная тревога в Сумской области была еще в 21:31 19 октября. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в 22:46.

Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА,

– писали военные.

Кроме этого, Воздушные силы писали и о пусках КАБов в Сумской области. Первый взрыв в Шостке услышали в 23:56 18 октября. По данным Общественного, после громких звуков в некоторых районах города исчез свет. Следующий взрыв прогремел в 00:04.