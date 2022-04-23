Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о формате празднования Пасхи в Сумской области. О важных переменах он сообщил в своем телеграм-канале и добавил, что храмы будут проводить Литургии без участия верующих.

Ознакомьтесь Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины

Комендантский час в Сумской области в Пасхальную ночь продлится с 23:00 до 05:00. Живицкий просит без необходимости не выходить на улицу, не передвигаться по городу и за его пределами.

В усиленном режиме будут работать Нацполиция, территориальная оборона и все другие системы правопорядка региона. Все представители религиозных конфессий и церквей, которые будут проводить Службы ночью – будут делать это за закрытой дверью, посещение запрещено,

– отмечает глава Сумской ОВА.

Для верующих будут доступны онлайн-трансляции богослужений и по телевидению, добавляет Живицкий.

Информация о возможных провокациях России именно в Пасхальную ночь – правда, поэтому призываю всех быть осторожными и внимательными,

– подчеркнул губернатор области.

Также председатель Сумской ОВА попросил в темное время суток не находиться на улице – это нужно для усиленного правопорядка и светомаскировки.

Напомним, что накануне Пасхи работники ГСЧС также призывают украинцев быть бдительными.

Запрещено: