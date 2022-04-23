Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про формат святкування Великодня на Сумщині. Про важливі зміни він повідомив у своєму телеграм-каналі і додав, що храми проводитимуть Літургії без участі вірян.

Ознайомтеся Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України

Комендантська година на Сумщині у Великодню ніч триватиме з 23:00 до 05:00. Живицький просить без нагальної потреби не виходити на вулицю, не пересуватись містом та за його межами.

У посиленому режимі працюватиме Нацполіція, територіальна оборона та всі інші системи правопорядку регіону. Усі представники релігійних конфесій та церков, які проводитимуть Служби вночі – робитимуть це за закритими дверима, відвідування заборонене,

– зазначає очільник Сумської ОВА.

Для вірян будуть доступні онлайн-трансляції богослужінь та по телебаченні, додає Живицький.

Інформація про можливі провокації Росії саме у Великодню ніч – правда, тому закликаю усіх бути обережними та уважними,

– підкреслив губернатор області.

Також голова Сумської ОВА попросив у темну пору доби не перебувати на вулиці – це потрібно для посиленого правопорядку та світломаскування.

Нагадаємо, що напередодні Великодня працівники ДСНС також закликають українців бути пильними.

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