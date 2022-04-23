Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про формат святкування Великодня на Сумщині. Про важливі зміни він повідомив у своєму телеграм-каналі і додав, що храми проводитимуть Літургії без участі вірян.
Ознайомтеся Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України
Комендантська година на Сумщині у Великодню ніч триватиме з 23:00 до 05:00. Живицький просить без нагальної потреби не виходити на вулицю, не пересуватись містом та за його межами.
У посиленому режимі працюватиме Нацполіція, територіальна оборона та всі інші системи правопорядку регіону. Усі представники релігійних конфесій та церков, які проводитимуть Служби вночі – робитимуть це за закритими дверима, відвідування заборонене,
– зазначає очільник Сумської ОВА.
Для вірян будуть доступні онлайн-трансляції богослужінь та по телебаченні, додає Живицький.
Інформація про можливі провокації Росії саме у Великодню ніч – правда, тому закликаю усіх бути обережними та уважними,
– підкреслив губернатор області.
Також голова Сумської ОВА попросив у темну пору доби не перебувати на вулиці – це потрібно для посиленого правопорядку та світломаскування.
Нагадаємо, що напередодні Великодня працівники ДСНС також закликають українців бути пильними.
Заборонено:
- ходити в ліс, на водойми чи поля в районах, де були бойові дії;
- наближатись до розбитої ворожої техніки;
- заходити до покинутих споруд та будинків;
- з'їжджати з дороги на узбіччя.