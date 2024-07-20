Об этом сообщил начальник Николаевской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Ремонтные бригады работают над скорейшим устранением последствий аварии, отметил чиновник.

Также в Сумах и области действуют графики почасовых отключений света.

По данным Минэнерго, из-за боевых действий на Сумщине без электроснабжения остаются 3,5 тысячи потребителей в 69 населенных пунктах.

Ситуация со светом на Сумщине

Ранее сообщали, что в энергетической сети Сумской области произошла авария, из-за чего там задействовано максимальное количество графиков отключения света.

В Конотопе Сумской области по графику будут подавать и воду. Это связано с длительными отключениями света.