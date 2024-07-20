Про це повідомив начальник Миколаївської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
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Ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії, зазначив посадовець.
Також у Сумах та області діють графіки погодинних відключень світла.
За даними Міненерго, через бойові дії на Сумщині без електропостачання залишаються 3,5 тисячі споживачів у 69 населених пунктах.
Ситуація зі світлом на Сумщині
Раніше повідомляли, що в енергетичній мережі Сумської області сталась аварія, через що там задіяно максимальну кількість графіків відключення світла.
У Конотопі Сумської області за графіком подаватимуть і воду. Це пов'язано з тривалими відключеннями світла.