Про це повідомив начальник Миколаївської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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Ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії, зазначив посадовець.

Також у Сумах та області діють графіки погодинних відключень світла.

За даними Міненерго, через бойові дії на Сумщині без електропостачання залишаються 3,5 тисячі споживачів у 69 населених пунктах.

Ситуація зі світлом на Сумщині

Раніше повідомляли, що в енергетичній мережі Сумської області сталась аварія, через що там задіяно максимальну кількість графіків відключення світла.

У Конотопі Сумської області за графіком подаватимуть і воду. Це пов'язано з тривалими відключеннями світла.