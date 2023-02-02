Бывшая польская спортсменка Моника Созанская вместе с подругой отдыхали на пляже в Таиланде. Женщины искали свободное место и заметили его у одной пары.

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Россиянка разозлилась, что кто-то хочет отдыхать возле них

Тогда подруга Созанской вежливо спросила, свободно ли место рядом. Россиянка отреагировала неадекватно. Она не захотела, чтобы у них отдыхали подруги, но официант клубного пляжа пытался урегулировать ситуацию.

Жительница государства-агрессорки все равно не успокоилась. Она напала на подругу Моники – гражданку Великобритании. Россиянка откусила женщине часть пальца. Более того, досталось не только британцы. Россиянка еще и избила ее собаку.

Как будто из фильма ужасов

Картина приобрела еще больше ужасных оборотов – россиянка выплюнула укушенную фалангу и улыбнулась. Полька отмечает, что это было как в фильме ужасов.



Откушенный палец / Фото Mirror.co.uk

Россияне успели скрыться. Пара вылетела ближайшим самолетом в Малайзию. Гражданку Британии госпитализировали, медики пытаются спасти ее палец. Надеются избежать ампутации с помощью специальной процедуры "обертывания".