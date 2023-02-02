Колишня польська спортсменка Моніка Созанська разом із подругою відпочивали на пляжі в Таїланді. Жінки шукали вільне місце й помітили його біля однієї пари.

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Росіянка розізлилась, що хтось хоче відпочивати біля них

Тоді подруга Созанської ввічливо запитала, чи вільне місце поруч. Росіянка відреагувала неадекватно. Вона не захотіла, щоб біля них відпочивали подруги, але офіціант клубного пляжу намагався врегулювати ситуацію.

Жителька держави-агресорки все одно не заспокоїлась. Вона напала на подругу Моніки – громадянку Великої Британії. Росіянка відкусила жінці частину пальця. Ба більше, дісталось не тільки британці. Росіянка ще й побила її собаку.

Ніби з фільму жахів

Картина набула ще бульш жахливих обертів – росіянка виплюнула вкушену фалангу і посміхнулася. Полька наголошує, що це було як у фільмі жахів.



Відкушений палець / Фото Mirror.co.uk

Росіяни встигли втекти. Пара вилетіла найближчим літаком до Малайзії. Громадянку Британії госпіталізували, медики намагаються врятувати її палець. Сподіваються уникнути ампутації за допомогою спеціальної процедури "обгортання".