Стало известно, что пассажирский самолет упал в озеро Виктория утром 6 ноября. Произошло это при попытке приземлиться в аэропорту Букоба. Рассказываем, что известно о жертвах и пострадавших.

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Спасательная операция продолжается

По предварительной информации, удалось спасти 15 человек. Но доподлинно неизвестно, сколько людей было на борту самолета ATR-42-500 авиакомпании Precision Air, выполнявшего рейс PW 494, и есть ли в результате авиакатастрофы погибшие.

Известно, что судно вылетело из столицы страны Дар-эс-Салам. В озеро оно упало во время приземления из-за шторма и ливня.

На месте работают спасатели на лодках. Сотрудники службы спасения продолжают заниматься поиском других пассажиров, находившихся на борту самолета. Пока до них не доберутся, они остаются в ловушке воздушного судна, погруженного в воду.

Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория: смотрите видео

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