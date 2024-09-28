Программе Ukrainian Witness глава Одесского ТЦК и СП рассказал, какая сейчас процедура по службе в них. Ранее Оперативное командование "Север" объясняло, что в ТЦК служат в большинстве те, кто уже участвовал в боевых действиях и по состоянию здоровья больше не может продолжать нести службу на передовой.

Смотрите также Когда могут мобилизовать мужчину, которому нет 25 лет: объяснение от ТЦК

Как можно попасть на службу в ТЦК

Сейчас руководство Вооруженных Сил Украины приняло решение, что в подразделения Территориального центра комплектования зачисляются только люди по перемещению из боевых воинских частей, которые имеют недостатки со здоровьем, ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях,

– заявил Юрий Пуйко.

Глава Одесского ТЦК и СП рассказал, что эти военнослужащие:

обращаются за письменными согласиями ТЦК;

они дают согласие;

тогда руководство того или иного уровня перемещает своим приказом в ТЦК.

Военком объяснил, что не скажет, что у них 100% в ТЦК – перемещены. Однако в ротах охраны – весь личный состав перемещен из боевых воинских частей.