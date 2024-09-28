Програмі Ukrainian Witness глава Одеського ТЦК та СП розповів, яка наразі є процедура щодо служби в них. Раніше Оперативне командування "Північ" пояснювало, що в ТЦК служать у більшості ті, хто вже брав участь у бойових діях та за станом здоров'я більше не може продовжувати нести службу на передовій.

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Як можна потрапити на службу в ТЦК

Наразі керівництво Збройних Сил України ухвалило рішення, що в підрозділи Територіального центру комплектування зараховуються тільки люди за переміщенням з бойових військових частин, які мають вади зі здоров'ям, поранення, контузії й відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах,

– заявив Юрій Пуйко.

Очільник Одеського ТЦК та СП розповів, що ці військовослужбовці:

звертаються за письмовими згодами ТЦК;

вони надають згоду;

тоді керівництво того чи іншого рівня переміщує своїм наказом військовослужбовця в ТЦК.

Військком пояснив, що не скаже, що у них 100% у ТЦК – переміщені. Проте в ротах охорони – увесь особовий склад переміщений з бойових військових частин.