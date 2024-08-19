Полиция подозревает, что это мог быть теракт. На погибшем они обнаружили следы пояса смертника.

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Тело погибшего трудно идентифицировать

В рюкзаке погибшего мужчины взорвалась бомба. Ему было примерно 50 лет. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

Камеры зафиксировали мужчину, который нес бомбу в рюкзаке: смотрите видео

Также в результате взрыва 30-летний прохожий на электросамокате получил ранения средней тяжести.

Начальник полиции Тель-Авива сказал, что личность неизвестного погибшего – ключ к мотиву преступления.

Трудно идентифицировать тело. Мы знаем, что он не невинное гражданское лицо, а тот, кто имел при себе взрывное устройство,

– сказал он.

Он также добавил, что "возможность террора реальна", а потому полиция расследует взрыв как возможную попытку теракта.

В Тель-Авиве произошел взрыв: смотрите видео