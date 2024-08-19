Поліція підозрює, що це міг бути теракт. На загиблому вони виявили сліди пояса смертника.

Дивіться також Іран відкладає напад на Ізраїль: NYT дізналися причину

Тіло загиблого важко ідентифікувати

У рюкзаку загиблого чоловіка вибухнула бомба. Йому було приблизно 50 років. Медики констатували смерть на місці події.

Камери зафіксували чоловіка, який ніс бомбу у рюкзаку: дивіться відео

Також унаслідок вибуху 30-річний перехожий на електросамокаті отримав поранення середньої тяжкості.

Начальник поліції Тель-Авіва сказав, що особа невідомого загиблого – ключ до мотиву злочину.

Важко ідентифікувати тіло. Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій,

– сказав він.

Він також додав, що "можливість терору реальна", а тому поліція розслідує вибух як можливу спробу теракту.

У Тель-Авіві стався вибух: дивіться відео