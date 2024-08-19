Поліція підозрює, що це міг бути теракт. На загиблому вони виявили сліди пояса смертника.
Дивіться також Іран відкладає напад на Ізраїль: NYT дізналися причину
Тіло загиблого важко ідентифікувати
У рюкзаку загиблого чоловіка вибухнула бомба. Йому було приблизно 50 років. Медики констатували смерть на місці події.
Камери зафіксували чоловіка, який ніс бомбу у рюкзаку: дивіться відео
Також унаслідок вибуху 30-річний перехожий на електросамокаті отримав поранення середньої тяжкості.
Начальник поліції Тель-Авіва сказав, що особа невідомого загиблого – ключ до мотиву злочину.
Важко ідентифікувати тіло. Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій,
– сказав він.
Він також додав, що "можливість терору реальна", а тому поліція розслідує вибух як можливу спробу теракту.
У Тель-Авіві стався вибух: дивіться відео