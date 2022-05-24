"Укрпочта" ко Дню морского пехотинца, который отмечала 23 мая, выпустила новые памятные марки. На спрос товар пожаловаться не может – с самого утра у почтовых отделений образовались невероятные очереди.

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Нехватка марок и вызов полиции

Общий тираж марок составляет несколько миллионов, однако "Укрпочте" стоит задумать над дополнительным выпуском или ускорением печати тиража.

В Центральном отделении "Укрпочты" в Тернополе новые комплекты марок закончились буквально через несколько часов. Люди пытались организоваться и составлять списки желающих приобрести марки "Русский военный корабль…все!", но даже это не помогло – ажиотаж был просто безумным.

Когда люди поняли, что купить марки не удастся, они не стали мириться с ситуацией и вызвали полицию. Людей возмутил тот факт, что марок не хватило на всех, хотя раньше им говорили обратное. Прибывший на место происшествия патрульный зафиксировал обращение граждан.

Директор "Укрпочты" в Тернополе Любовь Гринчишин пытается успокоить людей - это только первая партия, товар довезут и его хватит на всех, также марки теперь можно приобрести через Интернет.

По нашим подсчетам марок достаточно на этот раз, их должно хватить всем желающим. Это только первое поступление. Это марки, которые успели напечатать. Мы ожидаем следующую партию марок 27 мая и будет еще третий этап, потому что у нас договорено с типографиями, такими партиями печатают,

– объяснила она.

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