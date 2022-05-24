"Укрпошта" до Дня морського піхотинця, який Україна відзначала 23 травня, випустила нові пам'ятні марки. На попит товар пожалітися не може – з самого ранку біля поштових відділень утворилися неймовірні черги.

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Брак марок і виклик поліції

Загальний тираж марок складає декілька мільйонів, однак "Укрпошті" варто задумати над додатковим випуском або пришвидшенням друку наявного тиражу.

У Центральному відділенні "Укрпошти" в Тернополі нові комплекти марок закінчилися буквально за декілька годин. Люди намагалися організуватися та складати списки охочих придбати марки "Русскій воєнний корабль…всьо!", але навіть це не допомогло – ажіотаж був просто шаленим.

Коли люди зрозуміли, що придбати марки не вдасться, вони не стали миритися із ситуацією і викликали поліцію. Людей обурив той факт, що марок не вистачило на всіх, хоча раніше їм говорили протилежне. Патрульний, який прибув на місце події, зафіксував звернення громадян.

Директорка "Укрпошти" у Тернополі Любов Гринчишин намагається заспокоїти людей – це лише перша партія, товар довезуть і його має вистачити на всіх, також марки тепер можна придбати через Інтернет.

За нашими підрахунками марок достатньо цього разу, їх повинно вистачити всім охочим. Це є тільки перше надходження. Це марки, які встигли надрукувати. Ми очікуємо наступну партію марок 27 травня і буде ще третій етап, тому що в нас домовлено з друкарнями, що такими партіями друкують,

– пояснила вона.

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