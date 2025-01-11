За 2024 год работники "Тернопольводоканала" прочистили более 2800 заторов канализации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Тернопольводоканал".

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Как картофель забил канализацию в Тернополе

Работники "Тернопольводоканала" очищали канализацию от... картофеля. Из труб вытащили целую корневую систему с землей и картофелинами.

Ситуация получилась не такой забавной, как в украинской народной сказке. Специалисты отдела канализационных сетей работали собственными силами. Для очистки канализационной сети от засорения на помощь не звали ни Деда, ни Бабы, ни внучки Марушки. И, в конце концов, добыли из внешней (уличной) канализации те злосчастные корни с землей,

– говорится в заметке.

Коммунальщики вытащили настоящий урожай из уличной канализации: фото "Тернопольводоканал"

Проблема засорения канализации является насущной. Только в 2024 году работники КП "Тернопольводоканал" ликвидировали более 2800 заторов канализации.

Коммунальщики напоминают канализационная система – это не свалка. Унитаз или раковина не предназначены для остатков пищи, средств гигиены, тряпок и другого хлама. Единственное, что можно безопасно смывать в канализацию, – это туалетная бумага, но в умеренных количествах, отмечают специалисты.

Небрежное отношение к канализационной системе создает немало проблем. Это затрудняет работу насосных станций и очистных сооружений и вызывает неудобства для других жителей города.