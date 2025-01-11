За 2024 рік працівники "Тернопільводоканалу" прочистили понад 2800 заторів каналізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Тернопільводоканал".

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Як картопля забила каналізацію у Тернополі

Працівники "Тернопільводоканалу" очищали каналізацію від… картоплі. З труб витягли цілу кореневу систему з землею та картоплинами.

Ситуація вийшла не такою кумедною, як в українській народній казці. Фахівці відділу каналізаційних мереж працювали власними силами. Для очищення каналізаційної мережі від засмічення на допомогу не кликали ні Діда, ні Баби, ні внучки Марушки. І, зрештою, видобули з зовнішньої (вуличної) каналізації оті злощасні кореняки з землею,

– йдеться у дописі.

Комунальники витягли справжній врожай з вуличної каналізації: фото "Тернопільводоканал"

Проблема засмічення каналізації є нагальною. Лише у 2024 році працівники КП "Тернопільводоканал" ліквідували понад 2800 заторів каналізації.

Комунальники нагадують каналізаційна система – це не сміттєзвалище. Унітаз чи раковина не призначені для залишків їжі, засобів гігієни, ганчірок та іншого непотребу. Єдине, що можна безпечно змивати в каналізацію, – це туалетний папір, але в помірних кількостях, зазначають фахівці.

Недбале ставлення до каналізаційної системи створює чимало проблем. Це ускладнює роботу насосних станцій та очисних споруд і спричиняє незручності для інших мешканців міста.