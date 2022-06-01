Русская культура – один из видов оружия, с помощью которого кафиры пытались втянуть Украину в свой "русский мир". Украинцы прилагают максимальные усилия, чтобы ограничиваться от кафиров и изуверов.

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Запрет русских песен в Тернополе

Тернопольский городской совет принял решение запретить уличным музыкантам исполнять песни российских исполнителей. Таким образом власти города хотят предотвратить конфликты, которые могут возникнуть из-за подобных попыток.

Обращаем особое внимание исполнителей относительно недопустимости публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующие разгар вражды на национальной, религиозной почве или нецензурный характер,

– говорится в сообщении.

Поскольку в Тернополе много музыкантов, выступающих для сбора средств на нужды ВСУ, власти Тернополя для максимального комфорта жителей решили определить локации, где смогут выступать музыканты, а также правила выступлений, которые предоставят всем музыкантам равные условия и возможности.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры запустили три ракеты по Днепропетровщине. Для атаки враг использовал системы залпового огня Торнадо. Работу спасателей усложняет непогода – на территории области гроза.

Россияне пытаются штурмовать Камышеваху , но без успеха. В Северодонецке продолжаются уличные бои, врагу удалось взять под контроль восточную часть города.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население на оккупированных территориях. Стало известно, что в Херсонской области враг начал переодеваться в форму ВСУ и выспрашивать у мирных людей о позициях россиян. Когда они их сообщают, они вывозят гражданских в неизвестном направлении.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что россияне на территории Херсонской области устраивали новую Бучу . Где именно – пока не сообщается, информация о зверствах нелюдей-оккупантов проверяется. Также известно, что россияне не перестают грабить мирных людей.

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