Ракеты и дроны атаковали Тернополь: враг попал в многоэтажки

Россияне ночью и утром ударили по Западу Украины. Под ударом был Тернополь. Произошли разрушения сразу нескольких многоэтажек.

Что известно на данный момент, рассказывает 24 Канал. Официально о последствиях прилета по городу рассказал глава Тернополя Сергей Надал.

Что известно о российской атаке на Тернополь?

Рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.

Также другие дома подверглись разрушениям. ГСЧС работают на месте атак. По состоянию на 09:31 известно, что 9 жителей погибли, десятки пострадали. Под завалами могут быть люди.

На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже,

– сообщил городской голова.

Позже о попадании в дома написали и в Тернопольской областной военной администрации.

Поврежденные дома в Тернополе / Фото ГСЧС Украины и Суспильного

Сергей Надал также отметил, что из-за ракетной атаки затруднено движение общественного транспорта на массиве "Солнечный".

Воздушная угроза для города появилась еще в 02:24. Долгое время дроны летали в пределах области. Около 06:30 в Тернополе раздались громкие взрывы. По целям работала ПВО, однако вражеское оружие попало в дом.

Где еще раздавались взрывы из-за российской атаки?