Ракеты и дроны атаковали Тернополь: враг попал в многоэтажки
- Рано утром 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, повредив жилые дома и другую инфраструктуру.
- Существенно повреждена многоэтажка, а движение общественного транспорта на массиве "Солнечный" затруднено из-за атаки.
Россияне ночью и утром ударили по Западу Украины. Под ударом был Тернополь. Произошли разрушения сразу нескольких многоэтажек.
Что известно на данный момент, рассказывает 24 Канал. Официально о последствиях прилета по городу рассказал глава Тернополя Сергей Надал.
Что известно о российской атаке на Тернополь?
Рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.
Также другие дома подверглись разрушениям. ГСЧС работают на месте атак. По состоянию на 09:31 известно, что 9 жителей погибли, десятки пострадали. Под завалами могут быть люди.
На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже,
– сообщил городской голова.
Позже о попадании в дома написали и в Тернопольской областной военной администрации.
Поврежденные дома в Тернополе / Фото ГСЧС Украины и Суспильного
Сергей Надал также отметил, что из-за ракетной атаки затруднено движение общественного транспорта на массиве "Солнечный".
Воздушная угроза для города появилась еще в 02:24. Долгое время дроны летали в пределах области. Около 06:30 в Тернополе раздались громкие взрывы. По целям работала ПВО, однако вражеское оружие попало в дом.
Где еще раздавались взрывы из-за российской атаки?
Утром оккупанты атаковали Бурштын на Ивано-Франковщине. Одна из ракет, что двигалась на город, взорвалась за пределами Ивано-Франковска, однако жители слышали громкие взрывы. О последствиях пока не сообщается.
Громко также было в Днепре. Город попал под ракетную атаку.
В Харькове ночью прогремели 17 взрывов. В результате атак российскими дронами по меньшей мере 36 человек, включая детей, пострадали. Повреждения получили многоэтажки, медицинские учреждения, школа, гражданские предприятия, транспорт.
Ночью 19 ноября враг провел массированную воздушную атаку на Украину, используя ударные дроны и крылатые ракеты. Западные области на этот раз были под наибольшей атакой. В частности взрывы раздавались во Львове, в городе продолжаются пожары, вызванные падением ракет и дронов.