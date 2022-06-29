Почему женщине вручили повестку

Виктория находилась на улице в 23:05, поскольку ждала авто, чтобы поехать домой. Однако в это время в мите уже начался комендантский час. Вместо профилактической беседы или штрафа патруль вручил женщине повестку в военкомат.

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Мужчины были в военной форме, а документ, который ему вручили, был с печатью и за подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Виктория — учительница истории по образованию, не военнообязанная. По ее словам, муж и отец уже защищают страну в составе ВСУ.

Однако, возражать Виктория не стала и 28 июня прибыла в военкомат.

Я волновалась, но понимаю, что нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться,

– рассказала Виктория.

Женщина говорит, что сотрудники военкомата были шокированы, когда увидели ее, извинились и отпустили.

"Говорят, что не понимают, как так получилось. Извинились и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала", – вспомнила Виктория.

Также в войске забрали повестку, которую ей выдали в патруле накануне.