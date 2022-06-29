Чому жінці вручили повістку

Вікторія перебувала на вулиці о 23:05 оскільки чекала на авто, щоб поїхати додому. Однак, у цей час у міті уже розпочалася комендантська година. Замість профілактичної бесіди чи штрафу, патруль вручив жінці повістку до військкомату.

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Чоловіки були у військовій формі, а документ, який їй вручили, був з печаткою та за підписом начальника Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Вікторія — вчителька історії за освітою, не є військовозобов'язаною. За її словами, чоловік та батько вже захищають країну у складі ЗСУ.

Однак, перечити Вікторія не стала та 28 червня прибула до військкомату.

Я хвилювалася, але розумію, що порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися,

– розповіла Вікторія.

Жінка каже, що співробітники військкомату, були шоковані, коли побачили її, перепросили і відпустили.

"Кажуть, що не розуміють, як так вийшло. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала", – пригадала Вікторія.

Також у військоматі забрали повістку, яку їй видали в патрулі напередодні.