Там подчеркнули, что у Валерия Залужного нет аккаунта в твиттере.

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"Официальной страницы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в этой социальной сети нет", – отметили в Генштабе ВСУ.

Добавим, что аккаунт был создан еще в январе 2022 года. Он имеет более 2 000 фолловеров и 174 твита. Все они написаны на английском.



Фейковый аккаунт Валерия Залужного / Скриншот 24 канала

Интересно, что еще 26 февраля украинцам начали поступать сообщения в Telegram из фейкового аккаунта Zelenskiy/ Official. Он выглядит почти как официальный, кроме отсутствия пробела перед знаком слэш (/). В ложных сообщениях говорится о капитуляции и сложении оружия.

Мы складываем оружие! Передайте всем! Это тяжелое, но коллективное решение. Мы делегируем переговорщика, генерала Жордочкина. Мы прекращаем сопротивление,

– говорится в фейковых сообщениях.

Этот фейк лично опроверг Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Владимир Зеленский опроверг фейк о капитуляции: смотреть видео