Декларация о суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР (тогдашним парламентом Украинской Советской Социалистической Республики). Она стала важным шагом на пути к независимости Украины, пишет 24 Канал.

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Декларация о суверенитете стала основой для провозглашения независимости

Принятие Декларации о суверенитете Украины стало важным этапом возрождения национального сознания и развития государственности в Украине. Этот шаг предшествовал провозглашению независимости Украины 24 августа 1991 года.

Независимость, с которой имперская Россия не смогла смириться. И из имперской – России стала террористическим государством,

– отмечают в Верховной Раде.

Декларация была основой новой Конституции и собственных законов Украины.

Вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что именно парламент сыграл решающую роль в создании государственности современной Украины.

"Должны всегда помнить и ценить то, что именно парламент, как представительный орган украинского народа, сыграл решающую роль в создании государства современной Украины", – цитирует Кондратюк телеграм Рады.

Документ закрепил базовые ценности для развития независимой Украины:

самоопределение украинского народа;

неприкосновенность существующих границ Украины;

народовластие – народ Украины как единственный источник власти;

распределение власти на законодательную, исполнительную и судебную;

основы экономической самостоятельности;

право на собственные Вооруженные Силы.

Украинская Республика стала самостоятельным субъектом международного права – признавала преимущество общечеловеческих ценностей, приоритет норм международного права над внутренним.

"Ожесточенные бои": как происходило принятие Декларации

Издание АрмияInform рассказывает, как происходило принятие Декларации. 28 июня в Верховной Раде началось обсуждение 12 проектов, которое продлилось до 11 июля.

После долгих дискуссий депутаты взяли за основу Декларации проекты, подготовленные Сергеем Головатым и Президиумом Верховной Рады Украины. 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР, "выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства", одобрила Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Верховная Рада УССР 355 голосами "за" приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Сразу после принятия исторического решения переполненный эмоциями Левко Лукьяненко вышел на площадь перед Верховной Радой и безапелляционно заявил: "Эта Декларация – это программа выхода Украины из-под власти Москвы. От нас с вами зависит, станет ли она практической программой строительства независимой Украины или промосковским коммунистам-ортодоксам удастся превратить ее в очередную пустую бумажку".

Каким было содержание Декларации

В преамбуле и десяти главах Декларации подчеркивалось, что Верховная Рада УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях".

Впервые в новейшей истории наряду с "Украинской ССР" употребили слово "Украина" как официальное название государства.