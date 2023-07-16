Декларация о суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР (тогдашним парламентом Украинской Советской Социалистической Республики). Она стала важным шагом на пути к независимости Украины, пишет 24 Канал.
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Декларация о суверенитете стала основой для провозглашения независимости
Принятие Декларации о суверенитете Украины стало важным этапом возрождения национального сознания и развития государственности в Украине. Этот шаг предшествовал провозглашению независимости Украины 24 августа 1991 года.
Независимость, с которой имперская Россия не смогла смириться. И из имперской – России стала террористическим государством,
– отмечают в Верховной Раде.
Декларация была основой новой Конституции и собственных законов Украины.
Вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что именно парламент сыграл решающую роль в создании государственности современной Украины.
"Должны всегда помнить и ценить то, что именно парламент, как представительный орган украинского народа, сыграл решающую роль в создании государства современной Украины", – цитирует Кондратюк телеграм Рады.
Документ закрепил базовые ценности для развития независимой Украины:
- самоопределение украинского народа;
- неприкосновенность существующих границ Украины;
- народовластие – народ Украины как единственный источник власти;
- распределение власти на законодательную, исполнительную и судебную;
- основы экономической самостоятельности;
- право на собственные Вооруженные Силы.
Украинская Республика стала самостоятельным субъектом международного права – признавала преимущество общечеловеческих ценностей, приоритет норм международного права над внутренним.
"Ожесточенные бои": как происходило принятие Декларации
Издание АрмияInform рассказывает, как происходило принятие Декларации. 28 июня в Верховной Раде началось обсуждение 12 проектов, которое продлилось до 11 июля.
После долгих дискуссий депутаты взяли за основу Декларации проекты, подготовленные Сергеем Головатым и Президиумом Верховной Рады Украины. 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР, "выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства", одобрила Декларацию о государственном суверенитете Украины.
Верховная Рада УССР 355 голосами "за" приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.
Сразу после принятия исторического решения переполненный эмоциями Левко Лукьяненко вышел на площадь перед Верховной Радой и безапелляционно заявил: "Эта Декларация – это программа выхода Украины из-под власти Москвы. От нас с вами зависит, станет ли она практической программой строительства независимой Украины или промосковским коммунистам-ортодоксам удастся превратить ее в очередную пустую бумажку".
Каким было содержание Декларации
- В преамбуле и десяти главах Декларации подчеркивалось, что Верховная Рада УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях".
- Одно из главных – положение о гражданстве: все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий; граждане всех национальностей составляют народ Украины. Территория УССР – в существующих границах неприкосновенна. От имени народа Украины может выступать только Верховная Рада.
- Задекларировано намерение Украины в будущем стать нейтральным государством, которое не будет участвовать в военных блоках и будет придерживаться трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.
- УССР в полном объеме восстанавливает свой международный статус, а значит, является полноправным участником международных отношений, непосредственно участвует в общеевропейском процессе и европейских структурах.
- Государственные органы власти должны обеспечивать национально-культурное возрождение украинского народа, введение и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни.
- Украина зарезервировала за собой право на возвращение в собственность ее народа национально-культурных и исторических ценностей, временно находящихся за ее пределами. Кроме того, всем национальным группам, проживавшим на территории Украины, гарантировалось право на свободное национально-культурное развитие.