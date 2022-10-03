Во вторник большинство Украины накроют дожди и холодная погода. В некоторых регионах Украины столбик термометра опустится ниже 8 градусов тепла.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 4 октября будет холодно на Севере и Западе Украины. Там в течение дня температура воздуха будет составлять только +8+12 градусов. Немного теплее будет в центральных областях, где ожидается +10+15 градусов.

Зато теплее всего во вторник будет на Востоке и Юге, где прогнозируется +14+19 градусов.

Дожди во вторник пройдут в западных областях, северных и местами на востоке Украины. В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны,

– сообщает синоптик.

Как отметила Наталья Диденко, на Западе и северных частях Украины ветер будет оставаться завтра порывистым. В Киеве 4 октября ожидается облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно в течение дня в пределах +9 градусов.

Уже со среды, 5 октября, в Украине стоит ждать бабье лето.

Какая будет погода в городах Украины 4 октября

Ужгород – +8...+15

Львов – +8...+12

Ивано-Франковск – +8...+14

Тернополь – +8...+13

Черновцы – +9...+14

Хмельницкий – +7...+12

Луцк – +8...+12

Ровно – +8...+11

Житомир – +8...+11

Винница – +8...+12

Одесса – +10...+17

Николаев – +9...+16

Херсон – +9...+17

Симферополь – +9...+16

Кропивницкий – +9...+14

Черкассы – +9...+12

Чернигов – +6...+9

Сумы – +8...+10

Полтава – +8...+12

Днепр – +10...+15

Запорожье – +10...+16

Донецк – +9...+17

Луганск – +9...+19

Харьков – +9...+13

Киев – +7...+10



Прогноз погоды на 4 октября / Карта Sinoptik