Во вторник большинство Украины накроют дожди и холодная погода. В некоторых регионах Украины столбик термометра опустится ниже 8 градусов тепла.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 4 октября будет холодно на Севере и Западе Украины. Там в течение дня температура воздуха будет составлять только +8+12 градусов. Немного теплее будет в центральных областях, где ожидается +10+15 градусов.
Зато теплее всего во вторник будет на Востоке и Юге, где прогнозируется +14+19 градусов.
Дожди во вторник пройдут в западных областях, северных и местами на востоке Украины. В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны,
– сообщает синоптик.
Как отметила Наталья Диденко, на Западе и северных частях Украины ветер будет оставаться завтра порывистым. В Киеве 4 октября ожидается облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно в течение дня в пределах +9 градусов.
Уже со среды, 5 октября, в Украине стоит ждать бабье лето.
Какая будет погода в городах Украины 4 октября
Ужгород – +8...+15
Львов – +8...+12
Ивано-Франковск – +8...+14
Тернополь – +8...+13
Черновцы – +9...+14
Хмельницкий – +7...+12
Луцк – +8...+12
Ровно – +8...+11
Житомир – +8...+11
Винница – +8...+12
Одесса – +10...+17
Николаев – +9...+16
Херсон – +9...+17
Симферополь – +9...+16
Кропивницкий – +9...+14
Черкассы – +9...+12
Чернигов – +6...+9
Сумы – +8...+10
Полтава – +8...+12
Днепр – +10...+15
Запорожье – +10...+16
Донецк – +9...+17
Луганск – +9...+19
Харьков – +9...+13
Киев – +7...+10
Прогноз погоды на 4 октября / Карта Sinoptik