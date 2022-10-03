У вівторок більшість України накриють дощі та холодна погода. У деяких регіонах України стовпчик термометра опуститься нижче 8 градусів тепла.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 4 жовтня буде холодно на Півночі та Заході України. Там упродовж дня температура повітря становитиме лише +8+12 градусів. Трішки тепліше буде в центральних областях, де очікується +10+15 градусів.

Натомість найтепліше у вівторок буде на Сході та Півдні, де прогнозується +14+19 градусів.

Дощі у вівторок пройдуть у західних областях, північних та подекуди на сході України. У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні,

– повідомляє синоптикиня.

Як зазначила Наталка Діденко, на Заході та в північних частинах України вітер залишатиметься завтра рвучким. У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів.

Уже із середи, 5 жовтня, в Україні варто очікувати бабине літо.

Якою буде погода у містах України 4 жовтня

Ужгород – +8...+15

Львів – +8...+12

Івано-Франківськ – +8...+14

Тернопіль – +8...+13

Чернівці – +9...+14

Хмельницький – +7...+12

Луцьк – +8...+12

Рівне – +8...+11

Житомир – +8...+11

Вінниця – +8...+12

Одеса – +10...+17

Миколаїв – +9...+16

Херсон – +9...+17

Сімферополь – +9...+16

Кропивницький – +9...+14

Черкаси – +9...+12

Чернігів – +6...+9

Суми – +8...+10

Полтава – +8...+12

Дніпро – +10...+15

Запоріжжя – +10...+16

Донецьк – +9...+17

Луганськ – +9...+19

Харків – +9...+13

Київ – +7...+10



Прогноз погоди на 4 жовтня / Карта Sinoptik