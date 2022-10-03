У вівторок більшість України накриють дощі та холодна погода. У деяких регіонах України стовпчик термометра опуститься нижче 8 градусів тепла.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 4 жовтня буде холодно на Півночі та Заході України. Там упродовж дня температура повітря становитиме лише +8+12 градусів. Трішки тепліше буде в центральних областях, де очікується +10+15 градусів.
Натомість найтепліше у вівторок буде на Сході та Півдні, де прогнозується +14+19 градусів.
Дощі у вівторок пройдуть у західних областях, північних та подекуди на сході України. У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні,
– повідомляє синоптикиня.
Як зазначила Наталка Діденко, на Заході та в північних частинах України вітер залишатиметься завтра рвучким. У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9 градусів.
Уже із середи, 5 жовтня, в Україні варто очікувати бабине літо.
Якою буде погода у містах України 4 жовтня
Ужгород – +8...+15
Львів – +8...+12
Івано-Франківськ – +8...+14
Тернопіль – +8...+13
Чернівці – +9...+14
Хмельницький – +7...+12
Луцьк – +8...+12
Рівне – +8...+11
Житомир – +8...+11
Вінниця – +8...+12
Одеса – +10...+17
Миколаїв – +9...+16
Херсон – +9...+17
Сімферополь – +9...+16
Кропивницький – +9...+14
Черкаси – +9...+12
Чернігів – +6...+9
Суми – +8...+10
Полтава – +8...+12
Дніпро – +10...+15
Запоріжжя – +10...+16
Донецьк – +9...+17
Луганськ – +9...+19
Харків – +9...+13
Київ – +7...+10
Прогноз погоди на 4 жовтня / Карта Sinoptik