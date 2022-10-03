Така мінлива погода пов'язана з циклонічною діяльністю та проходженням атмосферних фронтів. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.
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Отож на початку тижня температура повітря в Україні опуститься на 3 – 5 градусів. Через надходження повітряних мас з північного заходу погода стане більш вітряною.
Але вже з середини тижня і ближче до вихідних атмосферний тиск почне зростати, температура повітря помітно підвищиться особливо в денний час, і встановиться антициклональний характер погоди,
– розповів Кібальчич.
Отож повітря в Україні прогріється і загалом переважатиме сонячна й суха погода. Зранку місцями можливі тумани.
Яка буде погода в Україні впродовж тижня
Понеділок, 3 жовтня
Загалом в Україні обіцяють невеликі дощі, а на Поліссі – сильні. Подекуди навіть можливі грози. Переважно сухою погода буде у південних та південно-східних областях. Сильні пориви вітру в Україні сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +9…+14 градусів, на Півдні – +15…+20 градусів.
Вівторок, 4 жовтня
У цей день дощитиме у північних і західних областях, а також у Криму та на крайньому Сході України. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, місцями він буде сильнішим. Уночі стовпчики термометрів покажуть +5…+10 градусів, а на південному сході +11…+13 градусів. Вдень температура дещо підійметься – до +8…+13 градусів. У Центрі, Півдні та на Сході буде на кілька градусів тепліше.
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Середа, 5 жовтня
Короткочасні опади затримаються лише на Лівобережжі України, на решті території буде сухо. Вітер теж нарешті ослабне, а повітря буде теплішим, аніж напередодні. В середньому по Україні – +15...+20 градусів.
Четвер, 6 жовтня
У цей день сухо буде вже на всій території країни, однак зранку місцями можливі тумани. Температура повітря залишиться на тому ж рівні, що й у середу.
П'ятниця, 7 жовтня
В останній день робочого тижня пануватиме помірно тепла погода. Стовпчики термометрів підіймуться на кілька позначок – до +17...+22 градусів. Вітру практично не буде.
Вихідні, 8 – 9 жовтня
Погода майже не зміниться, лише на 1 – 2 градуси може бути тепліше. Отож українці зможуть насолодитися сухою та сонячною погодою на вихідних.