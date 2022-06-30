В Украине арестовали средства турагентства TUI

В пресс-службе СБУ сообщили об аресте активов туристической компании по решению суда. Арестованы корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 миллиона гривен.

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Кроме того, арестованы средства в размере более 3 миллионов гривен и 106 тысяч долларов, которые находились на банковских счетах.

В Офисе прокурора сообщили , что все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В ходе расследования в уголовном производстве, как рассказали в Офисе генпрокурора, было установлено, что в Киеве и других регионах Украины осуществляет деятельность российская туристическая компания.

Спецслужащие установили, что конечный бенефициар – россиянин, которого в России называют "железным мальчиком". Сообщается, что миллиардер из России владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий.

В СБУ отметили, что в 2016 году бизнесмен получил от Путина отличие "За благодеяние".

Правоохранители официально не разглашают названия фирмы. Однако СМИ пишут о компании TUI, связанной с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым. Именно ему Путин вручал знак отличия "За благодеяние" и он является владельцем компаний, которые были названы выше.

Прочие аресты имущества России в Украине

24 июня суд арестовал здание в центре Киева , принадлежащее российскому производителю ядерного топлива "Росатома". Ее площадь составляет почти тысячу квадратных метров, а цена – более 30 миллионов гривен.

Также в Харьковской области были арестованы активы компаний граждан России на 40 миллионов гривен. Учредителями и конечными бенефициарами четырех местных компаний оказались граждане России.

Работникам СБУ удалось заблокировать деятельность компании , работавшей в Киеве и финансировавшей пророссийских боевиков на Донбассе.

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