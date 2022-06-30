В Україні арештували кошти турагентства TUI

У пресслужбі СБУ повідомили про арешт активів туристичної компанії за рішенням суду. Арештовано корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31,5 мільйона гривень.

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Окрім того, арештовані кошти у розмірі понад 3 мільйони гривень і 106 тисяч доларів, які знаходились на банківських рахунках.

В Офісі прокурора повідомили, що всі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Під час розслідування у кримінальному провадженні, як розповіли в Офісі генпрокурора, було встановлено, що в Києві та в інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія.

Спецслужбовці встановили, що кінцевий бенефіціар – росіянин, якого в Росії називають "залізним хлопчиком". Повідомляється, що мільярдер з Росії володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій декількох підприємств.

У СБУ зазначили, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".

Правоохоронці офіційно не розголошують назви фірми. Однак ЗМІ пишуть про компанію TUI, яка пов'язана з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим. Саме йому Путін вручав відзнаку "За благодеяние" і він є власником компаній, які були названі вище.

Інші арешти майна Росії в Україні

24 червня суд арештував будівлю в центрі Києва, яка належить російському виробнику ядерного палива "Росатому". Її площа складає майже тисячу метрів квадратних, а ціна – понад 30 мільйонів гривень.

Також у Харківській області арештували активи компаній громадян Росії на 40 мільйонів гривень. Засновниками та кінцевими бенефіціарами чотирьох місцевих підприємств виявилися громадяни Росії.

Працівникам СБУ вдалося заблокувати діяльність компанії, яка працювала у Києві та фінансувала проросійських бойовиків на Донбасі.

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