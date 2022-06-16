Про це повідомили 16 червня у Службі безпеки України. Активи компаній становили 40 мільйонів гривень.

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"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їхня материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України", – зазначили у відомстві.

Куди підуть гроші

Ще 2 компанії займалися гуртово-роздрібною торгівлею у різних регіонах Україні. Київський районний суд Харкова вирішив накласти арешт на рухоме та нерухоме майно та корпоративні права цих компаній. Це все наразі передають до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Як діяли зловмисники

За інформацією Офісу генерального прокурора України, службові особи цих російських компаній впродовж 2021– 2022 років відмивали доходи, які отримали злочинним шляхом. Зокрема, легалізували отримані внаслідок несплати податків гроші. Вони проводили фінансові операції з підприємствами-засновниками Росії.

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Інші викриття від СБУ

У Україні арештували активи білоруської нафтової компанії. Вона причетна до фінансування війни проти України. Прокуратура вже передала для АРМА 20 мільйонів гривень.

В СБУ розповіли, що компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, купувала сировину в Росії та платила податки бюджетів обох країн. Компанія працювала у Києві та на території інших регіонів. Засновниками підприємства є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та республіканське унітарне підприємство "ВО "Бєлоруснафта".

Один з найбільших виробників бетоноконструкцій, що постачав матеріали в Україну та за кордон, що продукцію як в Україну, так і за кордон, належить особам з оточення Володимира Путіна. Вони причетні до фінансування псевдореспублік на окупованій території. Їхні активи опинилися під арештом.

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