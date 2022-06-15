Національне Серед арештованих активів нафтової компанії – корпоративні права та банківські рахунки. Тепер цим займеться Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів.

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За даними СБУ, ця білоруська мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 мільярдів гривень.

Білоруська нафтова компанія причетна до фінансування російської агресії:

компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства,

вона закуповувала сировину в Росії,

компанія сплачувала податки до бюджетів обох країн.

За клопотанням прокурорів Києва арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права на понад 3 мільйони гривень та понад 17 мільйонів грошових коштів білоруської нафтової компанії.

Правоохоронці наразі досліджують діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання з метою привласнення коштів, а також на фінансування російської агресії.

Встановлено, що в Києві та на території інших регіонів України здійснює свою діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є:

ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія",

Республіканське Унітарне Підприємство "ВО "Бєлоруснафта".

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Білорусь надала Росії свою територію, з якої російські військові систематично бомбардують українські міста та села. Також у Білорусі розміщуються війська агресора. Наразі там перебуває близько 700 російських військових.

До слова, американський президент Джозеф Байден ще на рік продовжив національну надзвичайну ситуацію через загрозу для США діяльності уряду Білорусі. Також це рішення передбачає продовження санкцій проти білоруської влади.

Польща також оцінила ризики, яка несе для країни Білорусь, і почала будувати на кордоні з цією країною стіну. Наразі встановили металеві блоки протяжністю 140 кілометрів. Їх висота – 5,5 метрів. Цей бар'єр оснащений також датчиками руху та камерами відеоспостереження.

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