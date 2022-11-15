Теплее всего будет в южных регионах. Кое-где столбики термометров покажут до +12 градусов.
Важно Первый снег и минусовая температура: какой будет погода в Украине в ближайшее время
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам синоптика Наталки Диденко, ноябрь наконец-то решил предоставить свою сезонную площадку для встречи на высоком уровне влажного атмосферного фронта и холодной воздушной массы. Как известно, сочетание влажности и холодного воздуха переводит дождь в мокрый снег.
16 ноября на Севере Украины есть вероятность мокрого снега. Осадки пройдут в среду:
- в западных и северных областях,
- в центральной части Украины,
- в Харьковской и Одесской областях.
А осадков не прогнозируют:
- в Луганской и Донецкой областях,
- в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях,
- во временно оккупированном Крыму.
В Киеве 16 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой около +5 градусов. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют умеренный дождь в западных и северных областях, а на Севере Украины и в Карпатах еще и с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков. Синоптики предупреждают о тумане утром в южной части нашей страны.
На западе облачная погода продержится весь день. Весь день будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха будет составлять максимально +7 градусов. На Востоке небо будет покрыто облаками, кратковременные дожди возможны лишь вечером. Воздух прогреется только до +6 градусов.
На севере погода будет пасмурной и дождливой, местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут +6 градусов. На Юге ситуация кардинально противоположная – переменная облачность и +12 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром начнется мелкий дождь, а к вечеру постепенно перерастет в сильный. Температура воздуха будет составлять +6 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +6...+8
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +9...+11
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +2...+4
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 16 ноября / Фото Укргидрометцентра.