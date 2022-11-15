О смене погоды рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что синоптические условия в течение недели можно формально разделить на 2 периода, поскольку сначала сухо, а потом – мокро.

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16 ноября ожидается формирование небольшого циклона типа "ныряющего", который опустится из Финляндии до северных и восточных границ Украины. Атмосферные фронты принесут осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем и снижение температуры воздуха практически по всей Украине.

– рассказал Кибальчич.

Прогноз погоды на вторник, 15 ноября

Во вторник в Украине будет сухо. Ветер обещают слабый, переменных направлений. Ночью на Левобережье ударят морозы – температура воздуха опустится до -6...-1 градуса. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, а в Прикарпатье и Юге – местами до +10…+15 градусов.

Погода в среду, 16 ноября

В Украине будет пасмурно и местами с туманом. Днем в большинстве регионов обещают дождь, а кое-где с мокрым снегом. Ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 градусов, а на Западе и Севере – +2…+7 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+7 градусов. На Юге будет теплее – до +8…+13 градусов.

Погода в четверг, 17 ноября

Малоподвижные атмосферные фронты принесут в Украину дождь с переходом в снег и мокрый снег. В западных, северных областях и Харьковской области местами будет налипание мокрого снега и формирование временного снежного покрова. На дорогах кое-где возникнет гололед.

Ветер в этот день будет немного сильнее, а температура в течение суток будет держаться на уровне -2…+3 градуса. На Юге и в Центре столбики термометров поднимутся выше – до +4…+9 градусов. В Херсонской и Крыму синоптик вообще обещает теплую погоду – до +10…+15 градусов.

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Погода в пятницу, 18 ноября

В пятницу снег посетит уже Крым, Приазовье и крайний Восток. Также небольшой снег возможен на Севере. На остальной территории Украины будет без осадков. Температура воздуха ночью будет -6...-1 градусов, а днем -2...+3 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Там Кибальчич прогнозирует +2…+7 градусов.

Погода на выходных, 19 – 20 ноября

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0 градусов. В воскресенье в Одесской области и Крыму прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо.