Про зміну погоди розповів синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що синоптичні умови впродовж тижня можна формально поділити на 2 періоди, адже спершу буде сухо, а потім – мокро.

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16 листопада очікується формування невеликого циклону на кшталт "пірнаючого", який опуститься з Фінляндії до північних і східних кордонів України. Атмосферні фронти принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу з дощем та подальше зниження температури повітря практично по всій Україні,

– розповів Кібальчич.

Прогноз погоди на вівторок, 15 листопада

У вівторок в Україні буде сухо. Вітер обіцяють слабкий, змінних напрямків. Уночі на Лівобережжі вдарять морози – температура повітря опуститься до -6...-1 градусів. Вдень повітря прогріється до +4…+9 градусів, а на Прикарпатті та Півдні – місцями до +10…+15 градусів.

Погода у середу, 16 листопада

В Україні буде похмуро й місцями з туманом. Вдень у більшості регіонів обіцяють дощ, а подекуди з мокрим снігом. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градусів, а на Заході та Півночі – +2…+7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +2…+7 градусів. На Півдні буде тепліше – до +8…+13 градусів.

Погода у четвер, 17 листопада

Малорухомі атмосферні фронти принесуть в Україну дощ з переходом у сніг та мокрий сніг. У західних, північних областях та на Харківщині місцями буде налипання мокрого снігу та формування тимчасового снігового покриву. На дорогах подекуди виникне ожеледиця.

Вітер у цей день буде трохи сильнішим, а температура протягом доби триматиметься на рівні -2…+3 градусів. На Півдні та в Центрі стовпчики термометрів підіймуться вище – до +4…+9 градусів. На Херсонщині та в Криму синоптик взагалі обіцяє теплу погоду – до +10…+15 градусів.

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Погода у п'ятницю, 18 листопада

У п'ятницю сніг завітає вже у Крим, Приазов'я та на крайній Схід. Також невеликий сніг можливий на Півночі. На решті території України буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме -6…-1 градусів, а вдень -2...+3 градусів. На Півдні, традиційно, буде тепліше. Там Кібальчич прогнозує +2...+7 градусів.

Погода на вихідних, 19 – 20 листопада

Вдень температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів. У неділю в Одеській області та Криму прогнозують невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території України буде сухо.