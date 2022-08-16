Премьер пообещал, что Украина будет осуществлять таможенную реформу, несмотря на полномасштабную войну. Об этом сообщает 24 канал.

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Денис Шмыгаль рассказал, что изменится и какие изменения ожидают украинцев таможни.

Что предполагает таможенная реформа: главные шаги

Присоединение Украины к конвенции о процедуре совместного транзита – то есть таможенный безвиз с ЕС. Парламент уже принял правительственный законопроект об изменениях в таможенный кодекс. По словам Шмыгаля, эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству ЕС. Украина станет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени. Премьер объяснил, что это поможет уничтожить коррупцию и схемы на таможне.

Второй шаг – нескольким министерствам поручили организовать переговоры по открытию общих пунктов пропуска на границах с ЕС, чтобы ускорить все таможенные процедуры и минимизировать коррупционные риски.

Третий шаг – министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе. Глава правительства пообещал, что этот вопрос не будет откладываться.

Одним из пунктов таможенной реформы также будет расширение пунктов пропуска в рамках проекта "Открытая граница" и создание современных сервисных зон возле границы для грузовых автомобилей и их водителей.

Также совершенствуется законопроект о растаможке авто через портал Дия, чтобы сделать формулу растаможки простой и эффективной, снизив вероятность коррупционных схем.

В приложении Дия можно будет оформить разрешение на выезд ребенка

В Минцифре планируется избавиться от очень бюрократической и неудобной процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Сама процедура необходима, однако оформление этого разрешения достаточно сложное. Большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения, так что Минцифры хочет ввести это и в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что процедура оформления разрешения на выезд ребенка за границу будет очень простой и при этом бесплатной.

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