Прем'єр пообіцяв, що Україна буде втілювати митну реформу попри повномасштабну війну. Про це повідомляє 24 канал.

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Денис Шмигаль розповів, що зміниться і які зміни очікують українців на митниці.

Що передбачає митна реформа: головні кроки

Приєднання України до конвенції про процедуру спільного транзиту – тобто митний безвіз з ЄС. Парламент вже прийняв урядовий законопроєкт про зміни до митного кодексу. За словами Шмигаля, ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства ЄС. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Прем'єр пояснив, що це допоможе знищити корупцію та схеми на митниці.

Другий крок – кільком міністерствам доручили організувати перемовини щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордонах з ЄС, щоб пришвидшити усі митні процедури та мінімізувати корупційні ризики.

Третій крок – міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні. Глава уряду пообіцяв, що це питання не буде відкладатися.

Одним з пунктів митної реформи також буде розширення пунктів пропуску в рамках проєкту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

Також удосконалюється законопроєкт про розмитнення авто через Дію, щоб зробити формулу розмитнення простою та ефективною, при цьому знизити ймовірність корупційних схем.

У Дії можна буде оформити дозвіл на виїзд дитини

У Мінцифри планують позбутись дуже бюрократичної та незручної процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Сама процедура необхідна, проте оформлення цього дозволу доволі складне. Більшість країн ЄС вже запровадили певну електронну форму для такого дозволу, тож Мінцифри хоче запровадити це й в Україні.

У відомстві наголосили, що процедура оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон буде дуже простою і при цьому безкоштовною.

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