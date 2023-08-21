В Украине разработают законопроект о военной полиции Украины. В этом активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.
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Должна поддерживать дисциплину
Военная полиция планируется как военное формирование с правоохранительными функциями. Оно будет входить в систему Минобороны Украины.
Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ,
– говорится в сообщении.
Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ.
К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Военная полиция должна быть совместима с соответствующими структурами государств-членов НАТО. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.
Военная полиция: основное
Одна из причин создания военной полиции, как сообщила помощник министра обороны Татьяна Рычкова – это громоздкая и неэффективная процедура привлечения к ответственности военнослужащего, совершившего административное правонарушение.
Кроме того, эта процедура очень затягивается во времени — начиная с момента задержания нарушителя и до привлечения его к ответственности с последующей передачей документов в суд.
На самом деле, создание военной полиции в Украине предполагалось еще в начале 2015 года.