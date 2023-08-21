В️ Україні розроблять законопроєкт про військову поліцію України. У цьому бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.
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Має підтримувати дисципліну
Військова поліція планується як військове формування з правоохоронними функціями. Воно входитиме до системи Міноборони України.
Мета – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ,
– мовиться в повідомленні.
Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ.
До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів (в зонах бойових дій).
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
Військова поліція має бути сумісна з відповідними структурами держав-членів НАТО. Зараз законопроєкт проходить процедуру погодження.
Військова поліція: основне
Одна з причин створення військової поліції, як повідомила помічник міністра оборони Тетяна Ричкова – це громіздка і неефективна процедура притягнення до відповідальності військовослужбовця, який вчинив адміністративне правопорушення.
Крім цього, ця процедура дуже затягується в часі – починаючи від моменту затримання порушника і до притягнення його до відповідальності з наступною передачею документів до суду.
Насправді створення військової поліції в Україні передбачалося ще на початку 2015 року.