В среду в Украине погода будет облачная с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди.
Кстати На Украину надвигается циклон, который принесет морозы и мокрый снег
В большинстве регионов ожидаются дожди
В то же время на остальной территории Украины без осадков. Также в среду будет ветрено, местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура в западных и северных областях ночью +6+11 градусов, а днем +10+15. На остальной территории Украины ночью +3+8 градусов, а днем +13+18, в южной части до +21.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко информирует, что в среду Украину посетят холодные атмосферные фронты. В западных и северных областях усилится ветер.
Температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее снижение, которое уже 20 октября достигнет +4+10 градусов,
– сообщает синоптик.
В Киеве 19 октября увеличится облачность и пройдет временами дождь. Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться около +12+14 градусов, а уже в четверг похолодает до +7+9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 19 октября
Ужгород – +8+18
Львов – +8+13
Ивано-Франковск – +7+16
Тернополь – +10+15
Черновцы – +8+17
Хмельницкий – +9+15
Луцк – +7+14
Ровно – +7+14
Житомир – +9+15
Винница – +7+16
Одесса – +9+19
Николаев – +5+19
Херсон – +4+18
Симферополь – +6+17
Кропивницкий – +7+16
Черкассы – +8+14
Чернигов – +8+15
Сумы – +6+14
Полтава – +8+14
Днепр – +8+17
Запорожье – +7+17
Донецк – +5+18
Луганск – +5+18
Харьков – +7+14
Киев – +10+15
Погода в Украине на 19 октября / Карта Sinoptik