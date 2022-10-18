В среду в Украине погода будет облачная с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди.

Кстати На Украину надвигается циклон, который принесет морозы и мокрый снег

В большинстве регионов ожидаются дожди

В то же время на остальной территории Украины без осадков. Также в среду будет ветрено, местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных и северных областях ночью +6+11 градусов, а днем +10+15. На остальной территории Украины ночью +3+8 градусов, а днем +13+18, в южной части до +21.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко информирует, что в среду Украину посетят холодные атмосферные фронты. В западных и северных областях усилится ветер.

Температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее снижение, которое уже 20 октября достигнет +4+10 градусов,

– сообщает синоптик.

В Киеве 19 октября увеличится облачность и пройдет временами дождь. Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться около +12+14 градусов, а уже в четверг похолодает до +7+9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 19 октября

Ужгород – +8+18

Львов – +8+13

Ивано-Франковск – +7+16

Тернополь – +10+15

Черновцы – +8+17

Хмельницкий – +9+15

Луцк – +7+14

Ровно – +7+14

Житомир – +9+15

Винница – +7+16

Одесса – +9+19

Николаев – +5+19

Херсон – +4+18

Симферополь – +6+17

Кропивницкий – +7+16

Черкассы – +8+14

Чернигов – +8+15

Сумы – +6+14

Полтава – +8+14

Днепр – +8+17

Запорожье – +7+17

Донецк – +5+18

Луганск – +5+18

Харьков – +7+14

Киев – +10+15



Погода в Украине на 19 октября / Карта Sinoptik