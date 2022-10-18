У середу в Україні погода буде хмарна з проясненнями. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях очікуються невеликі дощі.
До речі На Україну суне циклон, який принесе морози й мокрий сніг
У більшості регіонів очікуються дощі
Натомість на решті території України без опадів. Також у середу буде вітряно, місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у західних та північних областях вночі +6+11 градусів, а вдень +10+15. На решті території України вночі +3+8 градусів, а вдень +13+18, у південній частині до +21.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що в середу в Україну завітають холодні атмосферні фронти. У західних та північних областях посилиться вітер.
Температура повітря ще буде комфортною, проте почнеться поступове її зниження, яке вже 20 жовтня досягне +4+10 градусів,
– повідомляє синоптикиня.
У Києві 19 жовтня збільшиться хмарність і пройде часом дощ. Температура повітря у столиці протягом дня коливатиметься близько +12+14 градусів, а вже в четвер похолоднішає до +7+9 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 19 жовтня
Ужгород – +8+18
Львів – +8+13
Івано-Франківськ – +7+16
Тернопіль – +10+15
Чернівці – +8+17
Хмельницький – +9+15
Луцьк – +7+14
Рівне – +7+14
Житомир – +9+15
Вінниця – +7+16
Одеса – +9+19
Миколаїв – +5+19
Херсон – +4+18
Сімферополь – +6+17
Кропивницький – +7+16
Черкаси – +8+14
Чернігів – +8+15
Суми – +6+14
Полтава – +8+14
Дніпро – +8+17
Запоріжжя – +7+17
Донецьк – +5+18
Луганськ – +5+18
Харків – +7+14
Київ – +10+15
Погода в Україні на 19 жовтня / Карта Sinoptik