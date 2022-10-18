У середу в Україні погода буде хмарна з проясненнями. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях очікуються невеликі дощі.

До речі На Україну суне циклон, який принесе морози й мокрий сніг

У більшості регіонів очікуються дощі

Натомість на решті території України без опадів. Також у середу буде вітряно, місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у західних та північних областях вночі +6+11 градусів, а вдень +10+15. На решті території України вночі +3+8 градусів, а вдень +13+18, у південній частині до +21.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що в середу в Україну завітають холодні атмосферні фронти. У західних та північних областях посилиться вітер.

Температура повітря ще буде комфортною, проте почнеться поступове її зниження, яке вже 20 жовтня досягне +4+10 градусів,

– повідомляє синоптикиня.

У Києві 19 жовтня збільшиться хмарність і пройде часом дощ. Температура повітря у столиці протягом дня коливатиметься близько +12+14 градусів, а вже в четвер похолоднішає до +7+9 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 19 жовтня

Ужгород – +8+18

Львів – +8+13

Івано-Франківськ – +7+16

Тернопіль – +10+15

Чернівці – +8+17

Хмельницький – +9+15

Луцьк – +7+14

Рівне – +7+14

Житомир – +9+15

Вінниця – +7+16

Одеса – +9+19

Миколаїв – +5+19

Херсон – +4+18

Сімферополь – +6+17

Кропивницький – +7+16

Черкаси – +8+14

Чернігів – +8+15

Суми – +6+14

Полтава – +8+14

Дніпро – +8+17

Запоріжжя – +7+17

Донецьк – +5+18

Луганськ – +5+18

Харків – +7+14

Київ – +10+15



Погода в Україні на 19 жовтня / Карта Sinoptik