Синоптики уже объявили чрезвычайный уровень пожароопасности. Поэтому украинцам следует быть ответственным на природе.
Актуально Снова сильная жара и +39 градусов: прогноз погоды на неделю 25 – 31 июля
В каких областях существует пожарная опасность
- в южной части Украины;
- большинстве западных регионов;
- Винницкой и Житомирской областях.
Заметим, что температура воздуха на Западе 26 июля будет колебаться в пределах +30...+32 градуса, при этом местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду. То есть воздух будет жарким и практически безветренным.
В Виннице синоптики обещают +29…+31 градус, а в Житомирской области – +26…+28 градусов.
На Юге жарче всего будет в Николаеве. Там солнце прогреет воздух до +29…+31 градуса. В то же время в Херсоне и Одессе прогнозируют +27...+29 градусов.
Правила поведения во время пожарной опасности
Спасатели призывают украинцев соблюдать простые правила пожарной безопасности:
- не бросайте в лесу пылающие окурки;
- не разводите костер в густых зарослях или под низкими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от сельскохозяйственных культур;
- не сжигайте сухую траву в полях и на лесных полянах;
- не оставляйте огонь без присмотра;