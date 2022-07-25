Синоптики вже оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям слід бути відповідальними на природі.

Актуально Знову сильна спека та +39 градусів: прогноз погоди на тиждень 25 – 31 липня

У яких областях існує пожежна небезпека

у південній частині України;

більшості західних регіонів;

Вінницькій та Житомирській областях.

Зауважимо, що температура повітря на Заході 26 липня коливатиметься у межах +30...+32 градусів, при цьому місцями стовпчики термометрів підіймуться до +36 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Тобто повітря буде спекотним і практично безвітряним.

У Вінниці синоптики обіцяють +29...+31 градусів, а в Житомирській області – +26...+28 градусів.

На Півдні найжаркіше буде у Миколаєві. Там сонце прогріє повітря до +29...+31 градусів. Водночас у Херсоні та Одесі прогнозують +27...+29 градусів.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Рятувальники закликають українців дотримуватися простих правил пожежної безпеки:

не кидайте в лісі палаючі недопалки;

не розводьте багаття в густих заростях, або під низькими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур;

не спалюйте суху траву в полях і на лісових галявинах;

не залишайте вогонь без нагляду;

Зверніть увагу! У разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101.