Об этом сообщил волонтер InformNapalm из Грузии Иракли Комахидзе. В россии утверждают, что оккупант пошел на войну с Украиной добровольцем.
Заметьте Минус 38 850 оккупантов: потери врага по состоянию на 21 июля
Оккупанта похоронят в Уфе
Настоящее имя горе-диджея – Азат Шакиров. Ему было 34 года. Под своим псевдонимом выступал с музыкальными сетами в российских клубах.
Служил в одном из подразделений спецназовцев. Однако в последний месяц его контрактной службы произошла маленькая "неприятность" – оккупанта ликвидировали.
Детали гибели захватчика неизвестны. 21 июля его похоронят в Уфе.
Горе-диджей Азат Шакиров / Фото из соцсетей
Потери оккупантов в войне
Вместе с Dj Mongol украинские воины с начала полномасштабной войны ликвидировали уже 38 850 оккупантов. Также серьезные потери техники. Наши войска уничтожили:
- танков – 1704;
- боевых бронированных машин – 3912;
- артиллерийских систем – 859;
- реактивных систем залпового огня – 251;
- средств ПВО – 113;
- самолетов – 221;
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710;
- крылатых ракет – 167;
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2781;
- специальной техники – 72.
Интересно – Минцифры о блокировании сообщений в соцсетях, в том числе и об оккупантах: смотрите видео